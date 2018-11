Giappone: riprendono i lavori di costruzione della nuova base militare Usa a Okinawa (6)

- A settembre l’amministrazione della prefettura di Okinawa ha revocato il permesso concesso da un ex governatore per i lavori di realizzazione della nuova base militare a Henoko, dove dovrebbe sorgere la nuova base dei Marine attualmente di stanza alla base aerea di Futenma. La revoca del permesso è in linea con la volontà del governatore Onaga, che aveva vinto l’ultima tornata delle elezioni prefetturali proprio promettendo il blocco dei lavori. Il vicegovernatore, Moritake Tomikawa, che ha assunto le veci di Onaga sino alle elezioni di ieri, ha optato per la revoca del permesso in risposta alla comunicazione dell’avvio dei lavori di bonifica da parte del governo centrale, il 17 agosto. Onaga aveva annunciato il 27 luglio scorso, pochi giorni prima di morire, l’intenzione di revocare la concessione firmata dal suo predecessore, Hirokazu Nakaima. (segue) (Git)