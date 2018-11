Singapore-Cina: l’ampliamento all’accordo di libero scambio verrà firmato questo mese (2)

- L’attuale accordo commerciale tra i due paesi è entrato in vigore nel 2009, ed è stato il primo nel suo genere sottoscritto dalla Cina non un altro paese asiatico. Il ministro Chan ha dichiarato a “Xinhua” che il potenziamento dell’accordo “invierà un messaggio positivo all’intera comunità internazionale. I nostri due paesi lavoreranno per tutelare e rafforzare il libero scambio”. Il ministro prevede che l’entrata in vigore della nuova versione dell’accordo comporterà un aumento degli investimenti reciproci. “Assieme agli investimenti, porterà maggiori opportunità d’impiego e migliorerà gli standard di vita e i salari. Dall’altro lato, semplificherà le procedure doganali, e i beni importati saranno meno costosi e beneficeranno più persone”. (Cip)