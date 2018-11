Usa: Washington accusa società cinesi e taiwanesi di aver sottratto segreti aziendali a Micron

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Jeff Sessions, ha accusato ieri Pechino di aver appoggiato il furto di segreti aziendali per un valore stimato in 8,75 miliardi di dollari ai danni del colosso statunitense dei semiconduttori Micron. Il dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato l’incriminazione dell’azienda di Stato cinese Fujian Jinhua Integrated Circuit Co e della società taiwanese United Microelectronics Corporation (Umc), assieme a tre dirigenti di Umc. Le due aziende avrebbero cospirato per sottrarre a Micron progetti avanzati, da utilizzare per rendere Fujian Jinhua un attore competitivo nel mercato globale dei semiconduttori. Le accuse sono le ultime di una serie intentata da Wachington, che accusa Pechino di condurre una campagna tesa al furto sistematico di segreti aziendali e commerciali statunitensi. “Presi assieme, questi casi e molti altri analoghi tracciano il sinistro contorno di un paese intento a spianarsi la strada dello sviluppo economico tramite il furto ai danni degli Stati Uniti”, ha accusato ieri Sessions. “Questa condotta è illegale. E’ errata. E’ una minaccia alla nostra sicurezza nazionale, e deve cessare”, ha aggiunto il procuratore generale. (segue) (Was)