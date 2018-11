Usa: Washington accusa società cinesi e taiwanesi di aver sottratto segreti aziendali a Micron (5)

- Trump e Xi si incontreranno a margine del prossimo summit del G20, il programma il 30 novembre e l’1 dicembre prossimi a Buenos Aires. Lo ha confermato nei giorni scorsi Larry Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale Usa. “I due presidenti si incontreranno per un po’ a Buenos Aires, al G20”, ha dichiarato il funzionario nel corso di una conferenza stampa. L’incontro giunge in una fase di grave tensione economica e diplomatica tra i due paesi. Il mese scorso il presidente Trump ha minacciato di estendere dazi alla totalità delle merci importate dalla Cina, se Pechino non interverrà per interrompere le sue “ingiuste” pratiche commerciali; Washington ha chiesto alla Cina di ampliare l’accesso al suo mercato, garantire la tutela della proprietà intellettuale delle aziende statunitensi, rimuovere i sussidi alle aziende cinesi e ridimensionare il vasto attivo commerciale nei confronti degli Usa. (segue) (Was)