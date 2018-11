Coree: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine (3)

Le due Coree hanno tenuto la scorsa settimana un incontro a livello di generali per l'attuazione degli accordi militari di de-escalation sottoscritti il mese scorso. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano. I colloqui si sono tenuti alle ore 10.00 di questa mattina al Tongilgak, edificio sul lato nordcoreano del villaggio neutrale di Panmunjom. La delegazione sudcoreana è stata guidata dal maggiore generale Kim Do-gyun, e quella nordcoreana dal tenente generale An Ik-san. Kim si è detto "felice di constatare con i miei occhi che gli sforzi per il disarmo dell'Area di sicurezza congiunta (Panmunjom) sono proceduti concretamente. Ho notato una differenza marcata rispetto alla zona demilitarizzata che ho visto in occasione della mia ultima visita a questo luogo", ha detto l'ufficiale sudcoreano. An si è detto "orgoglioso" per il contributo delle Forze armate dei due paesi al processo di riavvicinamento e dialogo inter-coreano. Durante l'incontro, le delegazioni hanno discusso la creazione di un comitato militare inter-coreano incaricato dell'attuazione degli accordi bilaterali; è stata discussa anche la conduzione di operazioni di ricerca congiunte presso l'estuario del fiume Han, che per anni è rimasto precluso all'accesso dei civili a causa delle tensioni inter-coreane.