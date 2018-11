Coree: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine (5)

- La Corea del Nord ha tenuto lunedì il secondo round di colloqui con la Corea del Sud e con il Comando delle Nazioni Unite a guida Usa in merito alla smilitarizzazione del confine inter-coreano che divide in due la Penisola coreana. I colloqui intrapresi la scorsa settimana sono i primi in materia di smilitarizzazione a veder seduti allo stesso tavoli Pyongyang e il comando Onu. I colloqui si tengono presso la Casa della libertà, un edificio nella porzione sudcoreana del villaggio neutrale di confine di Panmunjom. Il villaggio, noto ufficialmente come “Joint Security Area” (“Area di sicurezza comune”, Jsa), è l’unico tratto del confine inter-coreano di 250 chilometri dove i militari dei due paesi possano fronteggiarsi a breve distanza. L’area è stata definita zona demilitarizzata sino a un incidente nel 1976, quando militari nordcoreani aprirono il fuoco su due soldati statunitensi, uccidendoli. (segue) (Git)