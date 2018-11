Coree: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moon e Kim hanno firmato il 19 settembre un documento che attesta i risultati del loro terzo summit. I contenuti del documento, sottoscritto presso la residenza di Stato nordcoreana Paekhwawon – dove si sono confrontati per circa 70 minuti – sono stati illustrati personalmente dai due leader, nel corso di una conferenza stampa congiunta. La Corea del Nord è pronta a consentire l’ingresso di ispettori internazionali che verifichino lo “smantellamento permanente” delle principali infrastrutture legate al programma balistico e ad accelerare le procedure di dismissione del complesso di Yongbyon, l’unico reattore a disposizione della Corea del Nord per l’arricchimento del plutonio. Lo scorso maggio la Corea del Nord aveva già distrutto il suo principale sito per i test nucleari, quello di Puggye-ri, alla presenza di giornalisti internazionali, come dimostrazione di buona volontà in vista del successivo summit tra Kim e il presidente Usa, Donald Trump. (segue) (Git)