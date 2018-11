Coree: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine (7)

- Seul e Pyongyang, ha detto Moon durante la conferenza stampa al termine del summit, hanno concordato di trasformare la Penisola coreana in una “terra di pace libera dalle minacce delle armi e dei test nucleari”. Moon ha affermato che “il Sud e il Nord hanno concordato per la prima volta modalità concrete per la denuclearizzazione della Penisola coreana. Si tratta di un risultato assai significativo”. Durante la conferenza stampa, Kim ha sottolineato personalmente l’importanza di una stretta cooperazione per conseguire la denuclearizzazione “completa”. “Abbiamo concordato di compiere sforzi positivi per rendere la Penisola coreana una terra di pace, libera da armi atomiche e dalla minaccia nucleare”, ha dichiarato il leader nordcoreano, che ha fatto eco alle parole del presidente Moon. Kim ha anche annunciato l’intenzione di visitare Seul “nel prossimo futuro”: sino ad oggi nessun leader nordcoreano ha mai visitato personalmente la capitale della Corea del Sud. (segue) (Git)