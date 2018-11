Coree: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In contemporanea con il vertice, i capi della Difesa delle due Coree hanno firmato un “accordo militare globale”, teso a ridurre le tensioni lungo il confine di fatto tra i due paesi e a prevenire incidenti. Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Song Young-moo, e la controparte nordcoreana, No Kwang-chol, hanno firmato l’intesa a Pyongyang, in occasione del terzo summit inter-coreano che proseguirà sino alla mattinata di domani. L’accordo militare è previsto dalla Dichiarazione di Panmunjom, firmata dia leader dei due paesi a margine del loro primo vertice bilaterale, il 27 aprile scorso. In quell’occasione le due Coree avevano concordato di lavorare alla cessazione di “tutti gli atti ostili” e di scongiurare così “il rischio di una guerra”. (segue) (Git)