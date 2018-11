Coree: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine (9)

- La Corea del Sud ha intrapreso alla fine di settembre le operazioni di sminamento di alcune aree lungo il confine di fatto con la Corea del Nord. All’operazione, parte degli accordi raggiunti dai due paesi in occasione del terzo summit inter-coreano, due settimane fa, dovrebbero corrispondere misure analoghe da parte di Pyongyang. Le truppe sudcoreane hanno intrapreso lo sminamento nella cosiddetta “zona demilitarizzata”. Il ministero della Difesa sudcoreano ha reso noto che per il momento le attività di sminamento sono in corso attorno al villaggio neutrale di Panmunjom, che ha ospitato i primi due summit inter-coreani di questo mese, e in una seconda area di confine dove le due Coree intendono intraprendere la ricerca congiunta di militari deceduti durante la Guerra di Corea (1950-1953). (Git)