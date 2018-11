Usa-Cina: i presidente Trump e Xi discutono al telefono di commercio e Corea del Nord (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, ha ammesso che la sua amicizia personale con l’omologo cinese Xi Jinping potrebbe essere ormai compromessa, dopo l’intensificazione della guerra commerciale tra i due paesi e le accuse di Trump a Pechino di voler influenzare l’esito delle prossime elezioni di medio termine. Durante una conferenza stampa a New York, alla fine del mese di settembre, Trump ha dichiarato che Xi “Potrebbe non essere più un mio amico, ma credo che probabilmente mi rispetti”. Tonando a commentare le ostilità commerciali, il presidente Usa ha dichiarato che “dobbiamo fare giustizia. Un sacco di denaro esce dalle nostre casse”, ha detto Trump, aggiungendo che le sanzioni varate dagli Usa “non hanno avuto assolutamente alcun impatto sulla nostra economia”. Il mese scorso Trump ha accusato la Cina di voler influire sulle elezioni statunitensi: “Con nostro disappunto, abbiamo scoperto che la Cina ha tentato di interferire contro la mia amministrazione alle prossime elezioni di novembre”, ha detto Trump durante una riunione del Consiglio di sicurezza. (segue) (Was)