Usa-Cina: i presidente Trump e Xi discutono al telefono di commercio e Corea del Nord (6)

- La tornata di dazi varati dal governo degli Stati Uniti lo scorso agosto, a carico di 200 miliardi di dollari di merci d’importazione cinesi puntano a causare danni significativi all’economia della seconda potenza mondiale e a dare un impulso palpabile all’agenda “Make America Great Again”, con cui il presidente Donald Trump si è garantito l’accesso alla Casa Bianca. E’ l’opinione espressa da analisti e fonti diplomatiche cinesi citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Stando alle fonti, il presidente ha la necessità di dimostrare la serietà della propria linea all’elettorato statunitense in vista delle elezioni di medio termine, che si terranno tra pochi giorni. Nei mesi scorsi Washington aveva già varato tariffe a carico di 50 miliardi di dollari di merci cinesi, che però avevano colpito perlopiù merci “di nicchia”, anziché bersagliare prodotti di consumo come mobilia e abbigliamento; le nuove tariffe, dunque, graveranno in misura assai più significativa sull’export cinese. Che costituisce ancora uno dei principali contributori del pil della prima Potenza asiatica. La scorsa settimana la televisione di Stato cinese ha stimato che una prosecuzione del conflitto commerciale con gli Usa potrebbe danneggiare l’economia cinese nell’ordine dello 0,5 per cento del pil entro la fine di quest’anno. (segue) (Was)