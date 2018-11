Cina-Pakistan: al via la visita ufficiale del premier Khan

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, intraprende oggi la sua prima visita ufficiale in Cina. Khan si recherà in visita al paese su invito del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Oltre agli incontri con il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang, il premier pakistano parteciperà anche alla China International Import Expo (Ciie), dove il Pakistan sarà ospite d'onore. Secondo quanto riportato da “China.org”, durante la sua visita in Cina, Khan comunicherà ai vertici cinesi che il nuovo governo di Islamabad sta portando avanti un ambizioso programma di riforme strutturali, ed è disposto ad apprendere dall'esperienza della Cina in vari ambiti fra cui la riduzione della povertà, lo sviluppo economico, la lotta alla corruzione e lo sviluppo agricolo, oltre a confermare il sostegno al progetto del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). Khan tenterà di ottenere dalla Cina ulteriore sostegno finanziario per far fronte al deficit di bilancio da 10 miliardi di dollari di Islamabad. Negli ultimi quattro anni, il Cpec, componente di primo piano dell’iniziativa cinese della nuova Via della seta, ha aiutato il Pakistan ad alzare il tasso di crescita economica dal 3 al 5,2 per cento, che ha aperto la strada al rilancio delle industrie, colpite dalla crisi energetica. L'agenda e la visione di Imran Khan per riportare l'economia pakistana su un percorso di crescita sostenuta è rilevante per il quadro bilaterale Cpec, che mira a fornire prosperità non solo al popolo pakistano ma all'intera regione. (segue) (Cip)