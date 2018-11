Imprese: Honda aumenterà la produzione di vetture elettriche in Cina (2)

- L’industria automobilistica cinese ha scelto di lavorare con le controparti giapponesi allo sviluppo di uno standard comune per la prossima generazione di stazioni di ricarica veloce per le auto elettriche. Le aziende cinesi hanno scelto l’industria giapponese per i suoi elevati criteri di sicurezza, e anche per le somiglianze tra gli standard adottati dai due paesi. L’obiettivo è lo sviluppo di stazioni di ricarica con output superiori a 500Kw, più di 10 volte lo standard attuale. Tale output consentirebbe la ricarica veloce di batterie di grandi dimensioni, come quelle che alimentano autocarri e autobus elettrici, oppure di effettuare simultaneamente la ricarica di una decina di autovetture. (segue) (Cip)