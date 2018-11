Imprese: Honda aumenterà la produzione di vetture elettriche in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo commerciale con sede a Tokyo che promuove lo standard di ricarica ChadeMo ha recentemente firmato un accordo di cooperazione allo sviluppo con il China Electricity Council a Pechino. Per l’industria dell’auto giapponese, la collaborazione costituisce un’opportunità irripetibile di promuovere la propria tecnologia in quello che le previsioni di settore prevedono diverrà di gran lunga il maggior mercato dell’elettromobilità al mondo. Non mancano però timori legati al possibile eccesso di concentrazione tecnologica nelle mani della Cina. Condividere uno standard analogo consentirebbe ai produttori di auto giapponesi di produrre vetture elettriche immediatamente compatibili con entrambi i mercati, con un risparmio significativo dei costi di sviluppo e produzione. (segue) (Cip)