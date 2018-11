Imprese: Honda aumenterà la produzione di vetture elettriche in Cina (4)

- Non più di tre produttori di veicoli elettrici, dei circa 60 attualmente in affari, sopravviveranno a lungo termine. Lo prevede Freeman Shen, fondatore e amministratore delegato di Vm Motor Technology, una delle startup cinesi del settore dal maggior valore di mercato. L’azienda, proprietaria del marchio Weltmeister, è valutata 5 miliardi di dollari. “Ci sono aziende che tirano avanti grazie ai loro investitori, e aziende che hanno realizzato auto solamente sulla carta”, ha dichiarato Shen in una intervista concessa il mese scorso a Nikkei. Il mercato cinese delle auto elettriche ha esibito una crescita dell’82 per cento lo scorso anno, a 468mila unità, grazie soprattutto ai sussidi pubblici. Questo mercato attrae operatori di ogni genere, inclusi molti che non hanno alcuna esperienza nemmeno nell’industria automobilistica tradizionale. (segue) (Cip)