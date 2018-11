Imprese: Honda aumenterà la produzione di vetture elettriche in Cina (5)

- Grandi aziende come Byd e Beijing Automobile Works sono in prima fila, ma gli investitori hanno riversato capitali anche su numerosi soggetti di nuova istituzione che non hanno ancora iniziato a commercializzare i loro prodotti, e le autorità cinesi hanno già diffuso i primi avvertimenti per quella che ha già i contorni di una bolla finanziaria. Un recente sondaggio effettuato dallo Stato ha rivelato che una trentina di aziende che dispongono della licenza per la produzione di auto elettriche non hanno fabbricano un solo veicolo nell’arco dell’ultimo anno. Ad alimentare la bolla sono anche gli incentivi offerti dalle province cinesi, che sperano di aggiudicarsi stabilimenti produttivi con cui alimentare l’economia e l’occupazione locali. La capacità produttiva annua del paese potrebbe raggiungere i 20 milioni di autovetture elettriche entro il 2020, una cifra che equivale a ben 10 volte gli obiettivi fissati dal governo. La soluzione di Vm Motor, ha spiegato il suo ad, è di puntare a una categoria intermedia, unendo qualità a prezzi abbordabili; secondo Shen, ad oggi manca un’offerta di mezzo tra quelle di altissima gamma proposte ad esempio da Tesla, e quelle di dubbia qualità commercializzate da molti produttori cinesi. (Cip)