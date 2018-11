Siria: Mosca si attende approccio imparziale da nuovo inviato speciale Onu Pedersen

- La Russia si attende dal nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, un approccio imparziale. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Ci aspettiamo da lui un approccio imparziale e costruttivo, un contributo alla risoluzione della crisi siriana, vorremmo sperare che prima di tutto, che sarà guidato dai migliori interessi”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri. Ieri il diplomatico norvegese Geir Pedersen è stato ufficialmente nominato inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria. Sostituirà Staffan de Mistura, che ha dichiarato in precedenza l’intenzione di dimettersi dal ruolo a fine novembre.(Rum)