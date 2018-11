Albania-Germania: ministro Giustizia riceve delegazione Bundestag, focua su riforma giudiziaria e lotta alla corruzione (2)

- Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, il ministro albanese ha presentato alla delegazione dei parlamentari tedeschi il piano di misure previste dalla Strategia anticorruzione adottata dal governo, tra cui la Task force anticorruzione "che fino adesso ha evidenziato numerosi casi di abusi da parte dei dirigenti e dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, nei confronti dei quali sono state avviate le dovute procedure legali". Gjonal e la delegazione della Bundestag hanni discusso anche del percorso di integrazione europea dell'Albania, la quale si aspetta, il prossimo giugno, il via libera all'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea. "Il governo si è impegnato al massimo per il raggiungimento delle priorita' chiave necessarie all'avvio dei negoziati", ha ribadito Gjonaj. (Alt)