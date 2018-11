Cipro: portavoce governo auspica condizioni migliori su consultazioni sotto egida Onu per riapertura negoziati (5)

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato lo scorso 18 luglio tutte le parti a Cipro ad impegnarsi in modo significativo nelle consultazioni mediate dall’Onu ed a realizzare con urgenza i progressi raggiunti verso una soluzione federale bizonale bicomunitaria alla questione di Cipro. In una dichiarazione alla stampa, il presidente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, l'ambasciatore svedese Olof Skoog, ha affermato che gli altri membri hanno anche invitato tutte le parti a dimostrare una reale volontà politica e responsabilità e ad adottare i compromessi necessari per raggiungere un accordo a beneficio di tutti i ciprioti e di tutta la regione. Le dichiarazioni sono state fatte a seguito di un briefing che i membri del Consiglio di sicurezza hanno avuto dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite a Cipro, Elisabeth Spechar. Skoog ha affermato che tutti hanno espresso il loro forte sostegno a Spechar e alla Forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro (Unficyp). (segue) (Res)