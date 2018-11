Armenia: presidente Sarkissian firma decreto per scioglimento parlamento, elezioni il 9 dicembre

- Il presidente armeno Armen Sarkissian ha firmato un decreto per sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni da tenersi il prossimo il 9 dicembre. Lo rendo noto la presidenza di Erevan con un comunicato, ripreso dai media nazionali. "Stabilite elezioni anticipate per il 9 dicembre 2018. Il decreto entra in vigore dal momento della pubblicazione", si legge nel documento. Il parlamento dell'Armenia in una sessione speciale di oggi non è riuscito, per la seconda volta, a eleggere il primo ministro designato Nikol Pashinyan, secondo la legge, dovrà essere sciolto. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Armenpress”, nessuno dei parlamentari ha votato contro o a favore dell’unica candidatura, mentre 13 parlamentari si sono astenuti. La sessione speciale del parlamento convocata in virtù della legge ha preso il via per la fase finale dell'elezione di un primo ministro a mezzogiorno. L'unico candidato era il primo ministro designato Pashinyan, il quale aveva fatto appello già nei giorni scorsi ai membri del parlamento di non votare in suo favore in modo tale da permettere lo scioglimento dell’organismo di rappresentanza e indire elezioni anticipate. (Res)