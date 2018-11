Italia-Grecia: ambasciata italiana ad Atene, mostra Futuro Primordiale-Materia al museo Salinas di Palermo (2)

- Al Museo Salinas il composito universo creativo dell’artista è rappresentato da una considerevole selezione di opere - sculture, carte e installazioni, alcune esposte per la prima volta in Italia - tra cui spiccano inedite realizzazioni site-specific, per una mostra-installazione, curata da Afrodite Oikonomidou e Matteo Pacini, che dialoga con i reperti archeologici esposti nelle collezioni permanenti del Museo. Il Salinas, infatti, è il più antico museo dell’isola e la più importante istituzione museale pubblica dedicata all’arte greca e punica in Sicilia, che su indirizzo della direttrice Francesca Spatafora si è aperta negli ultimi anni ai linguaggi dell’arte contemporanea.L’esposizione gode dei patrocini del ministero della Cultura e dello Sport della Grecia, dell’ambasciata di Grecia a Roma, dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Regione Siciliana, del comune di Palermo ed è inserita nelle manifestazioni del progetto Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. (segue) (Com)