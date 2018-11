Giappone: il Partito liberaldemocratico dà il via libera definitivo ai piani di Abe sull’immigrazione (6)

- Il Giappone intende ammettere migliaia di nuovi lavoratori stranieri a partire da aprile del prossimo anno, con l’introduzione di un nuovo status di residenza quinquennale, per far fronte alla grave carenza di manodopera che affligge diversi settori economici. Lo ha ribadito il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, durante una riunione del Gabinetto di governo il mese scorso. Il premier ha dato istruzione ai ministri competenti di accelerare i preparativi in vista dell’apertura ai nuovi colletti blu, in aggiunta ai lavoratori stranieri altamente qualificati già accolti dal Giappone. Tokyo prevede di ammettere centinaia di migliaia di stranieri per occupazioni relativamente semplici, in quello che potrebbe essere un punto di svolta storico per il mercato del lavoro nazionale. Al contempo, il governo si appresta a riorganizzare l’Ufficio per l’immigrazione e irrigidire ulteriormente i regolamenti per impedire qualunque forma di abuso. (segue) (Git)