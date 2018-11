Cipro: portavoce governo auspica condizioni migliori su consultazioni sotto egida Onu per riapertura negoziati (3)

- Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha espresso sempre ieri il suo sostegno all'impegno dell'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite, Jane Holl Lute, nella missione a Cipro. I membri del Consilgio sono stati informati ieri a New York da Rosemary DiCarlo, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari politici, sull'ultimo rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite e sull'arrivo di Lute a Cipro. Secondo fonti diplomatiche, riprese dall’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”, le deliberazioni informali del Consiglio di sicurezza si sono svolte in un clima positivo. (segue) (Res)