Municipio II: Corbucci-Fermariello (Pd), cabina regia renda istituzioni e cittadini protagonisti

- "Nell’esprimere soddisfazione per l’accoglimento da parte della Presidente del II Municipio Francesca Del Bello dell’ordine del giorno, presentato dal capogruppo democratico Carlo Manfredi, per l’istituzuone di una cabina di regia per i progetti della stazione Tiburtina, ci auguriamo che il governo nazionale e l’amministrazione capitolina mettano rapidamente in campo iniziative, in grado di implementare quelle già intraprese dal II Muncipio, con l’obiettivo di affiancare ai servizi di ascolto e orientamento, improcrastinabili azioni concrete di decoro e ripristino della legalità e sicurezza dei cittadini”. Lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Carla Fermariello, rispettivamente coordinatore e responsabile politiche sociali del Partito democratico di Roma."La cabina di regia proposta dal II Muncipio avrà proprio il compito di rendere protagonisti Istituzioni e cittadini, istituendo una governance condivisa dei progetti e delle trasformazioni che interessano il territorio della stazione Tiburtina - continuano i democratici - garantendo trasparenza e partecipazione su progetti che dovranno riqualificare e sopratutto migliorare la qualità della vita dei residenti”. (Com)