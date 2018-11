Maltempo: chiusa via Prenestina ad altezza Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusa via Prenestina, all'altezza della Togliatti in direzione Gra, per danni da maltempo. Lo comunica Atac sui social, informando che le linee 150F, 313 e 508 effettuano percorsi alternativi. (Rer)