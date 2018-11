Italia-Grecia: ambasciata italiana ad Atene, mostra Futuro Primordiale-Materia al museo Salinas di Palermo

- L'iniziativa dell’ambasciata d’Italia ad Atene, Tempo forte Italia Grecia 2018, intende portare più cultura italiana in Grecia in termini attuali e con una attenzione particolare per i giovani. Ma anche promuovere la cultura contemporanea greca in Italia. Secondo quanto riferito dall'ambasciata italiana ad Atene con un comunicato, Tempo Forte vuole essere un obiettivo di incontro, perché quando si crea un luogo comune di contatto tra le nostre due culture, il loro potenziale si esprime appieno, con risultati inaspettati. Dopo gli eventi a Venezia e Roma, il Cartellone d’Autunno prevede la prima tappa a Palermo di una mostra di sculture che prossimamente viaggera’ a Torino e a Trieste. Si tratta della mostra 'Futuro Primordiale - Materia' della scultrice greca Venia Dimitrakopoulou, la quale torna ad esporre in Italia, presso il museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo. La mostra sarò inaugurata il 15 novembre alla presenza dell’artista e sara’ fruibile al pubblico fino al 3 febbraio 2019. (segue) (Com)