Russia-Stati Uniti: portavoce ministero Esteri Zakharova, “propaganda Usa” per coprire uscita da Inf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sulla questione nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato che ka decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) per la Russia è un “fatto oggettivo”. Secondo quanto dichiarato da Lavrov, gli Stati Uniti hanno consegnato alla Russia un elenco di contestazioni relative all'attuazione del Trattato Inf e Mosca sta attualmente preparando la sua risposta. Questa lista, giunta prima dell’annuncio dell’uscita degli Stati Uniti dal trattato, è stata una risposta alla richiesta russa inviata a Washington in cui si chiedeva di identificare quali sarebbero le violazioni commesse da Mosca in merito al rispetto dell’accordo. (segue) (Rum)