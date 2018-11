El Salvador: presidente Sanchez Ceren inizia visita di sette giorni in Cina

- Il presidente di El Salvador, Salvador Sanchez Ceren, ha dato il via alla sua visita di sette giorni in Cina pochi mesi dopo che i due paesi hanno stabilito legami diplomatici ufficiali. Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto oggi una cerimonia di benvenuto presso la Sala Grande del Popolo a Pechino, secondo quanto riportato da "China Central Television" (Cctv). Sanchez parteciperà alla prima China International Import Expo (Ciie), che aprirà lunedì a Shanghai. Il premier cinese Li Keqiang e Li Zhanshu, presidente del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, dovrebbe incontrare Sanchez, ha detto Lu Kang, portavoce del ministero degli Esteri cinese. "La Cina accoglie con favore la visita del presidente Sanchez e spera di lavorare con El Salvador per garantire una rapida crescita degli scambi amichevoli e della cooperazione per offrire maggiori benefici ai due popoli, ha detto Lu. (segue) (Cip)