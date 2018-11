Energia: Cipro, attesa lunedì nave da perforazione per conto di Exxon Mobil

- Sono in corso i preparativi per l’avvio delle perforazioni da parte della società statunitese Exxon Mobil nel blocco 10 nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota a sud dell'isola. Secondo quanto riferito dai media ciprioti, quattro navi di sostegno sono in attesa della nave da perforazione Stena IceMAX nel porto di Limassol. L’unità navale è in grado di perforare profondità d'acqua fino a 3 mila metri. La nave opera sotto la bandiera del Regno Unito. Il suo arrivo è previsto per lunedì 5 novembre. L'obiettivo è un’area chiamata "Delphinos" nel Blocco 10.(Res)