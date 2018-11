Israele-Bulgaria: premier Netanyahu partecipa a vertice Varna e denuncia “atteggiamento ipocrita” e ostile dell’Ue

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è giunto oggi in Bulgaria per prendere parte ad un incontro a Varna con gli omologhi bulgaro, greco, serbo rumeno. Prima della partenza, Netanyahu ha dichiarato che al vertice si sforzerà "di cambiare l'atteggiamento ipocrita e ostile dell'Unione europea" nei confronti di Israele. "Questo è un processo che richiederà tempo", ha detto Netanyahu, ma "questo è importante per lo Stato di Israele”. Ad agosto, in un vertice con gli Stati baltici, ha invitato tutti i paesi a "unire gli sforzi per ripristinare le sanzioni contro l'Iran". Durante una visita avvenuta lo scorso anno in Ungheria, Netanyahu ha denunciato le richieste "assolutamente folli" dell'Ue riguardo alla situazione nei Territori palestinesi.(Res)