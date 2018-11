Cipro: portavoce governo auspica condizioni migliori su consultazioni sotto egida Onu per riapertura negoziati

- Il portavoce del governo cipriota, Prodromos Prodromou, ha auspicato che l’inviato delle Nazioni Unite a Cipro, Jane Holl Lute, troverà il “terreno adatto” per iniziare le consultazioni al fine di concordare e finalizzare i termini, affinché i negoziati sulla questione cipriota possano svolgersi nel miglior modo possibile e in modo efficace. Rispondendo a una domanda al termine di una riunione di gabinetto del governo, Prodromou ha dichiarato che durante l'incontro con il presidente cipriota Nicos Anastasiades di ieri, l’inviato Onu ha espresso la posizione del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sul fatto che dovrebbe essere raggiunto un accordo sui termini di riferimento per la ripresa dei negoziati di Cipro. "La risposta del presidente (Anastasiades) è positiva, accoglie con favore la posizione dell’inviato Onu e ci aspettiamo che nel prossimo futuro avremo l'opportunità di discutere e concordare questi termini di riferimento perché il nostro obiettivo è riprendere i negoziati come così si erano interrotti”, ha aggiunto il portavoce in riferimento agli ultimi negoziati ufficiali conclusosi senza risultato alla Conferenza di Crans-Montana nel luglio 2017. (segue) (Res)