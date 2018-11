Cipro: portavoce governo auspica condizioni migliori su consultazioni sotto egida Onu per riapertura negoziati (2)

- Lute non ha rilasciato dichiarazioni a margine del suo incontro di ieri con il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, nonostante il colloquio si sia prolungato per oltre due ore. Prima di ritornare a New York, Lute ha incontrato ieri pomeriggio anche il leader turco-cipriota, Mustafa Akinci. L’inviato speciale è arrivato a Cipro martedì sera nel quadro di una missione d’inchiesta, per partecipare alla seconda serie di discussioni tra Anastasiades e Akinci e verificare quanto le due parti siano disposte a risolvere la questione. L’inviato speciale ha reiterato le posizioni espresse in precedenza dal segretario generale, stando alle quali è molto importante che le due parti riprendano al più presto i negoziati. Il portavoce del governo cipriota, Prodromos Prodromou, ha definito l’incontro tra Lute e Anastasiades “molto produttivo”, e ha sottolineato quanto detto anche dal capo dello Stato riguardo la necessità di “organizzare efficientemente i preparativi per la ripresa dei negoziati”, e di trovare “una soluzione funzionale, che non alteri la base delle discussioni”. (segue) (Res)