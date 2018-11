Cipro: portavoce governo auspica condizioni migliori su consultazioni sotto egida Onu per riapertura negoziati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha rinnovato lo scorso luglio per altri sei mesi il mandato della missione Unficyp a Cipro. Il rinnovo della missione fino al 31 gennaio 2019, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio. Il ministero degli Esteri di Nicosia ha accolto con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che tra l'altro invita la Turchia e la parte turco-cipriota a ripristinare lo status quo militare "prima di Strovilia". La parte greco-cipriota, tramite il suo negoziatore, ha ammonito allora che l'attuale percorso per avviare nuovi colloqui di pace potrebbe essere l'ultima occasione per risolvere il problema di Cipro. Nella risoluzione viene menzionata e accolta con favore la recente nomina di Jane Holl Lute come inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la ripresa dei negoziati e invitato tutte le parti interessate a dimostrare la "necessaria volontà politica" ed "impegno" per uno "spirito costruttivo" affinché i colloqui di riunificazione possano riprendere. Nella risoluzione votata dall'assemblea di New York si sottolinea si invita le parti a cessare e desistere da qualsiasi azione che possa danneggiare le prospettive di successo del processo di pace. (segue) (Res)