Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNEDeposizione delle corone al Campo 12 del Cimitero Maggiore con la partecipazione dell’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.Cimitero Maggiore (ore 8.30)Deposizione delle corone al Cimitero inglese di Trenno del Cimitero Maggiore con la partecipazione dell’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.Cimitero inglese di Trenno (ore 8.45)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e dei caduti in servizio celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini.Basilica di Sant’Ambrogio, piazza Sant’Ambrogio 15 (ore 9.30)Cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, del presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e dell'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.Famedio del Cimitero Monumentale (ore 11.30)VARIECelebrazione Eucaristica per i defunti delle forze armate dell’Arcivescovo Mario Delpini.Basilica di Sant’Ambrogio, piazza Sant’Ambrogio 15 (ore 9.30)Celebrazione Eucaristica per i defunti delle forze armate dell’Arcivescovo Mario Delpini.Duomo (ore 17.30)(Rem)