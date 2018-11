Ucraina-Russia: presidente Poroshenko, sanzioni russe “attese” e contro “persone degne”

- Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha commentato oggi le misure di risposta della Russia contro l’Ucraina sottolineando che erano attese e hanno colpito "persone degne". "La decisione russa sulle sanzioni non è stata inaspettata. Con poche eccezioni, questa è una lista di persone molto meritevoli sulla lista russa, incluso mio figlio, tra cui metà della mia amministrazione, un gran numero di deputati, membri del governo ucraino. Essere in quella lista è come un premio statale in Ucraina”, ha detto Poroshenko durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Angela Merkel, oggi in visita a Kiev. (segue) (Res)