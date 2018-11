Ucraina-Russia: presidente Poroshenko, sanzioni russe “attese” e contro “persone degne” (2)

- Il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha firmato oggi un decreto del governo che introduce misure economiche speciali contro 322 cittadini ucraini e 68 società. Vengono introdotte misure economiche speciali in relazione alle persone fisiche e giuridiche dell'Ucraina, che comprendono il congelamento di fondi non monetari, registrazioni contabili, proprietà in Russia e il divieto di trasferimento di fondi (prelievo di capitale) al di fuori della Russia. Pertanto, secondo il governo di Mosca, le contromisure "mirano a contrastare le azioni ostili contro i cittadini russi e le persone giuridiche dell'Ucraina e la normalizzazione delle relazioni bilaterali". (segue) (Res)