Ucraina-Russia: presidente Poroshenko, sanzioni russe “attese” e contro “persone degne” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elenco comprende giudici della Corte costituzionale dell'Ucraina, deputati del parlamento ucraino, importanti uomini d'affari ucraini, funzionari dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina, capi delle autorità dell'Ucraina e grandi società ucraine, e società controllate da grossi imprenditori. In questo elenco, riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, ci sarebbero il ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov, il ministro della Difesa generale Stepan Poltorak, il ministro della Giustizia di Kiev, Pavlo Petrenko, il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, Oleksandr Turchynov, il direttore del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), Vasyl Hrytsak, il Procuratore generale Yuriy Lutsenko, il capo di Stato maggiore delle Forze armate ucraine Viktor Muzhenko. Inoltre, le sanzioni riguarderanno il figlio del presidente ucraino Olexij Poroshenko, gli ex primi ministri ucraini Yulia Tymoshenko, e Arseniy Yatsenyuk, l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Valeriy Chaly, e il direttore generale di Naftogaz, Andriy Kobolev. (Res)