Maltempo: Leodori, grazie a Vvf forze polizia e protezione civile per lavoro straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio voglio ringraziare i vigili del fuoco, le donne e gli uomini della protezione civile e delle forze di polizia, I tanti volontari che in questi giorni hanno svolto un lavoro straordinario affrontando a volte condizioni limite”. Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori.“Grazie alla loro professionalita', lo spirito di servizio e il coraggio e' stato possibile - conclude Leodori - superare situazioni di emergenza in molti Comuni del Lazio e in particolare a Roma". (Com)