Turchia-Stati Uniti: colloquio telefonico tra Erdogan e Trump, focus su Siria

- Il presidente Recep Tayyip Erdogan e ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo statunitense Donald Trump in merito al recente confronto tra le forze armate turche e le milizie curdo-siriane appoggiate da Washington Unità di protezione del popolo (Ypg). Lo riferisce una nota della presidenza turca. L'annuncio giunge poche ore dall'inizio delle pattuglie congiunte turco-statunitensi a Manbij, nella Siria settentrionale. Intanto ieri, le Forze democratiche siriane (Fds), coalizione curdo-araba sostenuta da Washington, hanno annunciato la sospensione dell’offensiva contro l’ultimo bastione dello Stato islamico (Is) nell’est della Siria a causa dei bombardamenti della Turchia. Attraverso un comunicato, le Fds ritengono “una provocazione” gli ultimi raid turchi nel nord della Siria proprio mentre i propri combattenti lottano contro l’Is nell’est della Siria. Domenica, 28 ottobre, Ankara ha colpito alcune postazioni delle milizie curde dell’Unità di protezione dei popoli (Ypg), componente maggioritaria delle Fds, nell’area di Kobane, uccidendo quattro miliziani. Oggi il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha annunciato che la prossima area di attività delle Forze armate turche sarà la regione ad est dell’Eufrate, nel nord della Siria. Nel suo discorso, Akar ha sottolineato, come già fatto nei giorni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che la Turchia non “può essere insensibile di fronte a determinati problemi”.(Tua)