Agroalimentare: rapporto ministero polacco, aziende locali ricattate da quelle tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende tedesche avrebbero iniziato a ricattare i produttori di mele polacchi. Lo riferisce un rapporto del ministero dell'Agricoltura della Polonia diffuso dal settimanale "Do Rzeczy". Il periodico riferisce che dozzine di piccoli produttori di mele hanno chiesto al governo di acquistare i loro prodotti in eccedenza a causa della sovrabbondanza nella produzione di frutta. Le aziende, tuttavia, hanno improvvisamente iniziato a ritirarsi dal programma che mira a contrastare il calo dei prezzi delle mele poiché le forniture superano la domanda in Polonia. "Pare che le aziende tedesche, che dominano il mercato polacco, abbiano iniziato a ricattare le aziende locali", riferisce la testata. Il ministro dell'Agricoltura Jan Krzysztof Ardanowski ha commentato che il fatto è "particolarmente triste" poiché la Polonia "ha pagato miliardi di zloty (la valuta locale) in sussidi nell'Unione europea" e ora l'Ue non vede "alcun obbligo nei confronti degli agricoltori polacchi".(Res)