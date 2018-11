Provinciali: Perego (FI), molto soddisfatti, è strada giusta

- Commentando i risultati delle elezioni provinciali in Lombardia Matteo Perego, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale azzurro in Lombardia, ha espresso su Twitter la propria soddisfazione per i risultati "#Lombardia. Siamo soddisfatti dei risultati delle elezioni provinciali, prova del valore dei nostri amministratori e della solidità di @forza_italia nel #centrodestra. Questa è la strada giusta. Ora si torni al lavoro per i cittadini e il territorio".(com)