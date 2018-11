Sport: successo per “Festa calcio dilettantistico lucano” sponsorizzata da Eni (2)

- Nel corso dell'appuntamento conviviale sono stati assegnati diversi riconoscimenti, dalle presidentesse di società ai club vincitori di campionati e coppe disciplina, dai cannonieri agli arbitri, assistenti e osservatori promossi nei campionati nazionali. "E' stato un bell'evento durante il quale non solo abbiamo incontrato le società affiliate premiando le migliori per i risultati conseguiti, i protagonisti e le protagoniste della passata stagione, ma abbiamo alimentato anche il ricordo di Renato Carpentieri e di Gennaro Tullipano oltre che condividere insieme alle nostre società informazioni importanti e le nostre prossime sfide", ha affermato il presidente del Cr Lnd Basilicata Piero Rinaldi. Tra di esse l'organizzazione anche in Basilicata della "Quarta categoria" il cui progetto è stato illustrato dalla responsabile nazionale Valentina Battistini. (segue) (Com)