Sport: successo per “Festa calcio dilettantistico lucano” sponsorizzata da Eni (3)

- La Festa del calcio lucano è stato il terzo evento del progetto "Il nostro calcio con Eni" promosso dal Crb con il supporto dell'azienda: "Partecipare con tutti voi a questo evento è per Eni motivo di grande orgoglio che ripaga dell'impegno e degli sforzi compiuti per avviare una relazione molto forte e sentita, che vorremmo continuare a consolidare nel tempo, – ha dichiarato Walter Rizzi, responsabile coordinamento progetti Eni Val d'Agri - perché al centro per Eni c'è sempre la persona con le sue capacità, le competenze e i sacrifici, nella vita come nello sport. Oggi vengono premiati coloro che si sono distinti nel mondo del calcio, non solo per le loro abilità sportive, ma soprattutto per essersi posti un obiettivo sfidante e averlo raggiunto. Quello che accomuna la nostra azienda a questi uomini e queste donne è la capacità di cambiare, di innovare e di avere coraggio, dei valori profondi che fanno la differenza". (segue) (Com)