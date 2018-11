Sport: successo per “Festa calcio dilettantistico lucano” sponsorizzata da Eni (4)

- Molte le autorità sportive presenti all'appuntamento, tra le quali la consigliera federale Maria Rita Acciardi, Nuccio Caridi vice presidente Lnd Area Centro, Franco Cupparo componente del consiglio direttivo della Serie D, Felicio De Luca presidente Revisore dei Conti Lnd e Franco Selvaggi capo delegazione Nazionale Under 16 e campione del mondo '82. Concludendo l'incontro con le società affiliate al Crb, il presidente della Lega nazionale dilettanti nonché vicepresidente Vicario della Figc Cosimo Sibilia ha sottolineato la vicinanza concreta della Lnd e della Figc al calcio lucano e a una regione che con impegno sta portando avanti, con importanti risultati, il calcio di base: "Non a caso ho scelto la Basilicata come mia prima partecipazione da vicepresidente vicario della Figc per portare il sostegno della Federazione agli amici lucani anche a nome del presidente Gravina". (Com)