Albania: ex ministro Interno Tahiri, "nessun illecito da inchiesta italiana nei miei confronti"

- L'ex ministro albanese dell'Interno Saimir Tahiri ha dichiarato oggi che le indagini condotte dall'antimafia italiana sono state sospese perché non ci sarebbero state prove di reati. Tahiri è sott'inchiesta in Albania perché sospettato di legami con il gruppo dei fratelli albanese Habilaj, suoi lontani cugini, i quali hanno fatto parte di un'organizzazione criminale italo-albanese dedita al traffico di marijuana dall'Albania verso l'Italia. "La sospensione dell'inchiesta in Italia, da me personalmente voluta, è stata convalidata anche da una Corte italiana", ha sostenuto Tahiri in una conferenza stampa. L'organizzazione di cui facevano parte gli Habilaj è stata sgominata nell'ottobre del 2017 dalle autorità di Catania. In manette è finito anche Moisi, uno dei fratelli Habilaj. (segue) (Alt)