Albania: ex ministro Interno Tahiri, "nessun illecito da inchiesta italiana nei miei confronti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome di Tahiri, secondo le intercettazioni in Italia, è stato spesso menzionato nelle conversazioni tra i trafficanti. In diverse circostanze tra dicembre del 2013 e la primavera del 2014, Moisi Habilaj ha sostenuto che Saimir fosse una persona con ingenti somme di denaro, al quale "non basterebbero nemmeno 20 milioni di euro per le spese della campagna elettorale". In un'altra occasione, Habilaj parla di "30 mila euro da dargli" o di regali da alcune migliaia di euro per "la moglie e la madre di Tahiri". L'ex ministro ha sempre pubblicamente negato di aver avuto qualsiasi tipo di legame con gli Habilaj, e oggi ha dichiarato che "anche sulla storia dei regali di lusso che io avrei ricevuto dagli Habilaj è risultata falsa dall'inchiesta in Italia". (segue) (Alt)