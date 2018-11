Albania: ex ministro Interno Tahiri, "nessun illecito da inchiesta italiana nei miei confronti" (4)

- "E' da un anno che sono sotto inchiesta, e non sono mai stato convocato per essere interrogato", ha dichiarato Tahiri, secondo il quale "per la prima volta, a condurre le indagini sul mio caso, sono impegnati ben sette procuratori. Se fosse necesario impegnassero anche 70, ma portino a conclusione l'inchiesta e facciano luce su questa storia", ha ribadito Tahiri. Sopo due settimane fa, la procura per i reati gravi di Tirana ha chiesto il rinvio di altri tre mesi per l'inchiesta nei confronti di Tahiri, accusato di "associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti" e di "corruzione passiva del pubblico ufficiale". La procura ha spiegato di avere bisogno di altro tempo, poiché sarebbe in attesa di documenti provvenienti dall'Italia e dal Montenegro. Tahiri ha dato le dimissioni da membro del parlamento lo scorso maggio, ed è stato posto agli arresti domiciliari. Su decisione della Corte di Appello invece è stato poi rimesso in libertà. (Alt)