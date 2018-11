Pd Lazio: Bellini, a Monterotondo semplice errore di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In merito allo svolgimento delle convenzioni del Pd di Monterotondo centro e di Monterotondo scalo, appare chiaro che ci sia stato un mero errore materiale di comunicazione tra la federazione della provincia di Roma e la commissione regionale del congresso”. Lo scrive in una nota Fabio Bellini, rappresentante del candidato alla segreteria del Pd Lazio, Claudio Mancini.“Il congresso, infatti, senza che ci fosse alcuna comunicazione alla commissione, si è svolto il giorno prima rispetto a quello noto alla commissione stessa, cioè il 27 ottobre anziché il 28 - aggiunge Bellini - Questo non ha potuto che portare a non considerare i risultati di quel congresso, pur essendo chiaro a tutti che non ci siano state irregolarità nello svolgimento dello stesso. Cosa che infatti nessuno ha sostenuto. E che va riaffermata sia per rispetto del lavoro che le compagne e i compagni di Monterotondo stanno svolgendo, che per l’impegno che stanno mettendo in vista delle prossime elezioni amministrative”. (Com)