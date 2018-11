Russia-Germania: Putin auspica crescita rapporti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia spera che i legami commerciali con la Germania si svilupperanno progressivamente in un contesto caratterizzato da una situazione difficile nella politica e nell'economia mondiale. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i rappresentanti delle imprese tedesche a Mosca. "Apprezziamo molto la disponibilità degli imprenditori tedeschi a lavorare insieme, il vostro pragmatismo e l'atteggiamento costruttivo, e speriamo che i legami commerciali tra i nostri paesi continueranno a svilupparsi progressivamente anche nell'attuale difficile situazione della politica mondiale e dell'economia globale", ha detto Putin citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Putin ha rilevato che l'economia russa è ora in aumento. “Nel periodo gennaio-settembre di quest'anno, la produzione industriale è cresciuta del 3 per cento", ha chiarito il presidente russo, secondo cui la situazione macroeconomica in Russia è stabile a causa del basso livello del debito estero e delle crescenti riserve della Banca centrale e del governo. (segue) (Rum)